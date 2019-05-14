Вторник, 14 Мая 2019 года
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Протесты в Судане: пятеро погибших

Политика

В том числе один военный

Хартум, 14 мая 2019, 08:49 — REGNUM  В результате столкновений в Судане погибли по меньшей мере пять человек, среди которых майор вооруженных сил страны, сообщает 14 мая Al Jazeera.

Беспорядки с новой силой вспыхнули после того, как гражданская оппозиция достигла некоторых соглашений с военным правительством о путях мирного транзита власти.

Также ранее Генеральная прокуратура страны предъявила обвинения бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу в подстрекательстве к убийству демонстрантов.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот в ходе которого был арестован глава государства, управляющий страной около 30 лет. Власть в стране захватили представители армии, объявившие о двухлетнем переходном периоде, после которого передадут власть гражданским.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший президент Судана обвинен в подстрекательстве к убийствам

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