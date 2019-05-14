Советский Указ о праздновании Дня Победы над Японией не отменяли — эксперт

Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Законопроект об установлении празднования Дня Победы над Японией очень важен и должен быть принят, поскольку послужит восстановлению исторической справедливости — ведь Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом празднике никто не отменял. Таким мнением поделился председатель Сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«День Победы над Японией — обозначение линии преемственности между Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, которым 3 сентября был объявлен Днём Победы над Японией, и который не был, к сожалению, в 1995 году, включен, при частичной кодификации праздников, в федеральный закон. Реально этот праздник празднуется, здесь, у нас, на островах, но, к сожалению, не в точную дату. Мы всегда удивляемся — почему только на Сахалине — ведь не один Сахалин воевал с Японией. Вся страна воевала. Законопроект об установлении Дня Победы над Японией — это восстановление исторической справедливости, правовой преемственности. Ведь Указ Президиума Верховного Совета СССР никто не отменял. Значит, он должен исполняться. Это и реальное воплощение того, что сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на митинге в День Победы 9 Мая. Глава государства подчеркнул, что недопустимо заниматься фальсификацией истории. Так вот: умалчивание — это один из способов искажения и фальсификации истории. Я уверен, что установление Дня Победы над Японией 3 сентября способствовало бы воспитанию исторической памяти, воспитанию патриотизма. Это стало бы и точкой невозврата в ситуации с требованиями Японии о возвращении ей наших территорий, наших Курильских островов. Это было бы символично. И это просто — справедливо. Этот праздник у нашей страны должен быть», — убежден председатель Сахалинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об установлении праздника День Победы над Японией внесен в Госдуму РФ группой депутатов фракции КПРФ. День Победы над Японией предлагается праздновать 3 сентября, вместе с Китаем.