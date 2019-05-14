Москва, , 08:34 — REGNUM

В Москве надеются, что после инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский более чётко обозначит свои приоритеты по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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«Сегодня трудно говорить о перспективах внутриукраинского урегулирования. После смены власти в Киеве прошло слишком мало времени. К тому же избранный президент Владимир Зеленский ещё даже не вступил в должность», — сказал Карасин в интервью «Известиям».

Дипломат отметил противоречивый характер заявлений, которые делает Зеленский лично или члены его команды. По словам Карасина, они «не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины».

«Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более чётко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе», — добавил замглавы МИД РФ.

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Дипломат также выразил надежду, что новый президент будет ответственно выполнять свои обязательства и не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.

«В этом — главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине», —считает Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе была развязана Киевом после госпереворота в стране в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться «новым властям» и отделились от государства в результате референдума. Однако Киев не признал итоги референдума и начал военную операцию против жителей Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек. Конфликт продолжается до сих пор.