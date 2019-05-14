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Во Франции дополнительно выберут кандидатов в Европарламент в случае Brexit

Политика

В новом Европарламенте Франции выделено 74 места и еще пять на случай выхода Великобритании из ЕС

Париж, 14 мая 2019, 08:33 — REGNUM  Национальная Ассамблея во Франции приняла законопроект о перераспределении мест депутатов Европарламента, зарезервированных Великобританией в случае выхода последней из Евросоюза, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 34 списка кандидатов утверждены на выборах в Европейский парламент, каждый из которых содержит 79 имен. В новом Европарламенте Франции выделено 74 места, но государство может получить еще пять, если Великобритания покинет ЕС (Brexit).

В статье законопроекта, которая будет обсуждаться в Сенате в четверг, 16 мая, указывается метод назначения этих «пяти резервистов» на основе условий закона 1977 года.

«Мы обязаны действовать быстро, чтобы выборы могли проходить без какой-либо неопределенности», — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Известно, что эти кандидаты будут иметь статус «следующий в списке» в ожидании возможного Brexit.

Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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