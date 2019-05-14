Во Франции дополнительно выберут кандидатов в Европарламент в случае Brexit

Париж, 14 мая 2019, 08:33 — REGNUM Национальная Ассамблея во Франции приняла законопроект о перераспределении мест депутатов Европарламента, зарезервированных Великобританией в случае выхода последней из Евросоюза, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что 34 списка кандидатов утверждены на выборах в Европейский парламент, каждый из которых содержит 79 имен. В новом Европарламенте Франции выделено 74 места, но государство может получить еще пять, если Великобритания покинет ЕС (Brexit).
В статье законопроекта, которая будет обсуждаться в Сенате в четверг, 16 мая, указывается метод назначения этих «пяти резервистов» на основе условий закона 1977 года.
«Мы обязаны действовать быстро, чтобы выборы могли проходить без какой-либо неопределенности», — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Известно, что эти кандидаты будут иметь статус «следующий в списке» в ожидании возможного Brexit.
Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая 2019 года.