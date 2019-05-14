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В Иракском Курдистане изъяли 45 кг героина

Политика

Подозреваемые в наркоторговле задержаны

Эрбиль, Ирак, 14 мая 2019, 08:28 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали наркоторговцев, изъяв у них 45 кг героина, об этом 14 мая сообщает Kurdistan.ru.

По данным Главного управления по борьбе с наркотиками в курдской автономии, подозреваемые провозили через регион запрещенные препараты из Ирана, пытаясь доставить их в ряд соседних государств.

Напомним, правоохранительные органы Иракского Курдистана регулярно задерживают наркоторговцев. Ранее в Сулеймании трое контрабандистов запрещенного препарата были приговорены к 15 годам лишения свободы за транспортировку 24 коробок с наркотиками.

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