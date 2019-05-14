Японский депутат покинет партию после заявления о «войне» за Курилы

Токио, , 08:22 — REGNUM Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, который позволил себе высказывания о возможном военном решении вопроса принадлежности четырёх островов южной Курильской гряды, подал заявление о выходе из партии «Иссин, но кай». Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, депутат, который подвергся критике за свои высказывания, также принес извинения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий депутат парламента Японии от партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма предложил «вернуть северные острова войной». Данное заявление входивший в состав японской делегации политик сделал во время так называемого «безвизового посещения» российского южнокурильского острова Кунашир.

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