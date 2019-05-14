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Президент США пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику

Политика

Дональд Трамм воспользовался сетью Twitter для того чтобы пожелать выздоровления одному из своих предшественников на посту главы государства

Вашингтон, 14 мая 2019, 08:28 — REGNUM  Пожелание скорейшего выздоровления, направленные экс-президенту США Джимми Картеру, 13 мая опубликовал действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Публикация появилась после того, как Джимми Картер перенес операцию, проведенную после перелома бедра.

Глава государства, обращаясь к своему предшественнику на посту президента, выразил надежду на скорое выздоровление.

Дональд Трамп заявил: «Желаю бывшему президенту Джимми Картеру скорейшего выздоровления после его операции на бедре сегодня утром. Он был в очень хорошем настроении, когда мы говорили в прошлом месяце, — он будет в порядке!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ходе предстоящего саммита G20 президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп планирует встретиться с Путиным во время G20

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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