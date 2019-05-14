Президент США пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Пожелание скорейшего выздоровления, направленные экс-президенту США Джимми Картеру, 13 мая опубликовал действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Публикация появилась после того, как Джимми Картер перенес операцию, проведенную после перелома бедра.

Глава государства, обращаясь к своему предшественнику на посту президента, выразил надежду на скорое выздоровление.

Дональд Трамп заявил: «Желаю бывшему президенту Джимми Картеру скорейшего выздоровления после его операции на бедре сегодня утром. Он был в очень хорошем настроении, когда мы говорили в прошлом месяце, — он будет в порядке!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ходе предстоящего саммита G20 президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

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