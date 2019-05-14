В Раде посоветовали Зеленскому стать «ласковым нейтральным телёнком»

Киев, , 08:16 — REGNUM В случае продолжения Украиной разрыва отношений с Россией Киев «потеряет Восток» и останется без помощи, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, избранному президенту страны Владимиру Зеленскому надо стать «ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока».

«Если вы разорвете отношения с Америкой, если вы разорвете отношения с Россией, точнее продолжите (разрывать), то что вы делать собираетесь?» — задается вопросом Рабинович.

По словам депутата, в таком случае Украина «вообще нигде не получит помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин заявил, что избранному президенту не стоит начинать прямые переговоры с Россией по вопросу Донбасса. Для возобновления переговоров Украине необходимо наработать пакет предложений, отметил он.

Читайте также: Переговоры между Украиной и Россией бесперспективны — советник Зеленского