На Украине сменятся главы МВД и министерства обороны — команда Зеленского

Киев, , 08:25 — REGNUM Нынешние министры внутренних дел и обороны Украины почти точно потеряют свои должности, заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 13 мая в эфире телеканала ICTV.

Комментируя вероятность министров сохранить свои посты, он отметил: «Я думаю, что на 99% этого не произойдет».

Напомним, ранее представители команды Зеленского заявили, что имена кандидатов на должности в правительстве Украины новоизбранный президент страны опубликует после инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский олигарх Игорь Коломойский, который якобы имеет влияние на Владимира Зеленского, заявил, что нынешний глава МВД Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве Украины, возможно, в должности премьер-министра.

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