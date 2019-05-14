Страны ОАГ требуют освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Cтраны, входящие в Организацию американских государств (ОАГ), выступили с осуждением властей Венесуэлы, которые лишили парламентской неприкосновенности представителей Национальной ассамблеи Боливарианской Республики, а также арестовали первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте организации.

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Документ был одобрен в ходе специального совещания в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне, округ Колумбия, созванного по просьбе постоянного представительства Венесуэлы.

«Политическая ситуация в Венесуэле является предметом постоянной озабоченности ОАГ», — говорится в документе.

В заявлении подчёркивается, что ОАГ требует «немедленного освобождения Самбрано и прекращения необоснованного преследования депутатов, и обеспечения их защиты и безопасности их семей».

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Как сообщало ИА REGNUM, Боливарианская национальная разведывательная служба (SEBIN) 8 мая арестовала вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, который является одним из главных соратников самопровозглашённого президента страны Хуана Гуайдо.

По решению Верховного суда Венесуэлы должны быть задержаны семь депутатов Национальной ассамблеи, которые были активными организаторами и участниками мятежа 30 апреля. В этот день оппозиция при поддержке небольшой части военных пыталась силой захватить власть в Каракасе. Мятеж был подавлен в этот же день верными Николасу Мадуро силовиками.