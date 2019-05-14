МИД КНДР: США нарушили договоренности по установлению «новых отношений»

Пхеньян, , 08:05 — REGNUM Власти США, арестовавшие торговое судно КНДР близ архипелага Американское Самоа, совершили «незаконный грабеж». Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится в тексте документа МИД КНДР.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что официальный Вашингтон, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН», нарушил договоренности двух стран по установлению «новых отношений».

МИД КНДР потребовал от властей США срочно снять арест с торгового судна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. тонн. Членов команды обвили в нарушении международного санкционного режима.

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