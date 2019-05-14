Вторник, 14 Мая 2019 года
08:26:32 МСК

МИД КНДР: США нарушили договоренности по установлению «новых отношений»

Политика

МИД КНДР потребовал от властей США срочно снять арест с торгового судна

Пхеньян, 14 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Власти США, арестовавшие торговое судно КНДР близ архипелага Американское Самоа, совершили «незаконный грабеж». Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится в тексте документа МИД КНДР.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что официальный Вашингтон, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН», нарушил договоренности двух стран по установлению «новых отношений».

МИД КНДР потребовал от властей США срочно снять арест с торгового судна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. тонн. Членов команды обвили в нарушении международного санкционного режима.

Читайте также: Сухогруз КНДР арестован властями США за нарушение режима санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить