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Индия успешно испытала высокоскоростной самолет-мишень

Политика

Испытания прошли 13 мая на полигоне Чандипур в штате Одиша

Нью-Дели, 14 мая 2019, 08:04 — REGNUM  Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела испытания самолета-мишени собственной разработки Abhyas, передает 14 мая телеканал NDTV.

Отмечается, что успешные испытания высокоскоростного самолета-мишени прошли 13 мая на полигоне Чандипур в штате Одиша. Самолет разработан для проведения тренировок сил противовоздушной обороны в максимально приближенных к реальным условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Индия провела успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате испытаний был сбит индийский космический аппарат на низкой околоземной орбите.

Премьер-министр страны Нарендра Моди подчеркнул, что в результате данных испытаний Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем.

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