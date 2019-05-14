Индия успешно испытала высокоскоростной самолет-мишень

Нью-Дели, 14 мая 2019, 08:04 — REGNUM Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела испытания самолета-мишени собственной разработки Abhyas, передает 14 мая телеканал NDTV.
Отмечается, что успешные испытания высокоскоростного самолета-мишени прошли 13 мая на полигоне Чандипур в штате Одиша. Самолет разработан для проведения тренировок сил противовоздушной обороны в максимально приближенных к реальным условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Индия провела успешное испытание собственного противоспутникового оружия. В результате испытаний был сбит индийский космический аппарат на низкой околоземной орбите.
Премьер-министр страны Нарендра Моди подчеркнул, что в результате данных испытаний Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем.
Читайте также: Индия провела очередное испытание крылатой ракеты Nirbhay