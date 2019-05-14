В команде Зеленского удивлены решением адвоката Трампа не ехать на Украину

Киев, , 08:01 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский узнал об отмене визита личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, заявил член команды Зеленского Дмитрий Разумков 13 мая в эфире телеканала ICTV.

«О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ, и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности», — рассказал он.

Разумков отметил, что такие вопросы решаются конфиденциально, и выразил надежду на то, что любые недоразумения между командой Зеленского и представителями США будут сняты.

Напомним, Джулиани отменил визит в Киев, заявив, что может там столкнуться с врагами Трампа и даже «врагами США». Целью его визита было побудить новые украинские власти провести расследование, затрагивающее бывшего вице-президента США Джо Байдена — наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появился комментарий неназванного члена команды Зеленского, который сказал, что новоизбранный президент Украины не хочет становиться участником внутриполитической борьбы в США.

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