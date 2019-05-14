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Бывший президент Судана обвинен в подстрекательстве к убийствам

Политика

Обвинение предъявлено Генеральной прокуратурой страны

Хартум, 14 мая 2019, 07:44 — REGNUM  Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийствам протестующих во время беспорядков, продолжающихся в стране, сообщает 14 мая Al Jazeera.

Во время манифестаций службы безопасности, лояльные аль-Баширу, открыли огонь по гражданам, используя боевые патроны, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.

«Омару аль-Баширу, а также другим лицам предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийствам демонстрантов», — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Судана.

Напомним, с декабря 2018 года в стране продолжаются акции протеста, поводом для которых было повышение правительством цен на хлеб. Воспользовавшись беспорядками, вооруженные силы страны совершили государственный переворот, заключив президента под стражу.

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