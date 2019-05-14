СМИ: Пентагон может отправить на Ближний Восток 120 тыс. военных

Вашингтон, 14 мая 2019, 07:37 — REGNUM Военный план, согласно которому власти США могут направить на Ближний Восток до 120 тыс. военных, подготовил Пентагон. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
«Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план (в прошлый четверг, 9 мая)», — пишет газета.
Действия будут предприняты Пентагоном в том случае, если Тегеран ускорит работы над созданием ядерного оружия или атакует американские силы в регионе.
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Как передавало ИА REGNUM, 13 мая президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме заявил, что если Иран «что-то сделает» в ответ на давление Вашингтона, то «сильно пострадает».
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