Дипломаты ЕС призвали США к сдержанности в конфликте с Ираном

Брюссель, , 07:42 — REGNUM Дипломаты Европейского союза призвали Соединенные Штаты проявлять максимальную сдержанность в отношении Ирана, об этом 14 мая сообщает Al Jazeera.

Во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини отметила необходимость диалога между Вашингтоном и Тегераном.

«Всегда лучше говорить, чем не говорить, особенно в моменты возникновения напряженности», — подчеркнула дипломат.

Напомним, эскалация напряженности в отношениях между США и Ираном возникла после того, как Белый дом занял Дональд Трамп, разорвавший ядерную сделку, заключенную в 2015 году, введя новые санкции в отношении Тегерана.

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