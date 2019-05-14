Париж, Франция, , 07:53 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал деятелей культуры во Франции «работать и коллективно участвовать», чтобы «не проиграть битву» американским и китайским компаниям. Об этом, как сообщает Le Figaro, глава государства заявил в Елисейском дворце в Париже 13 мая.

Во время ланча в Елисейском дворце со 130 лидерами в сфере культуры президент объявил о создании специального инвестиционного фонда в размере 225 млн евро, чтобы помочь французским компаниям в этом секторе.

Глава государства призвал собравшихся разработать «общий план сражения», чтобы приспособиться к новому мировому ландшафту, где лидерами стали Netflix, Disney или Apple.

«Я убежден, что, если мы не сможем что-то сделать, мы, французы, потеряны. Нам нужно коллективное обязательство», — резюмировал Эммануэль Макрон накануне открытия международного Каннского кинофестиваля.

«Французские компании «зажаты» между американцами и китайцами, которые являются ультрапротекционистами и ультраэкспансионистами. Настало время для Европейского союза проснуться», — заявил Жан-Ноэль Тронк, генеральный директор общества авторов, композиторов и музыкальных издателей Франции.

Напомним, 72-й международный Каннский фестиваль пройдет во Франции с 14 по 25 мая 2019 года. В программу фестиваля вошли 20 картин.