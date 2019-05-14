Москва, , 07:52 — REGNUM

Американские сенаторы подготовили законопроект о введении санкций против компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта пишет журнал Foreign Policy.

Законопроект подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джинн Шейхин. Предполагается, что под санкции должны попасть те, кто продают или сдают в аренду суда для строительства «Северного потока-2». Кроме того, санкции могут быть наложены на тех, кто оказывает любую финансовую и техническую помощь в прокладке трубопровода. Этим лицам будет закрыт въезд в США, и у них будут заморожены все американские активы.

Напомним, «Северный поток — 2» — это строящийся через Балтийское море магистральный газопровод из РФ в Германию. Его длина — более 1,2 тыс. км. Этот газопровод является расширением «Северного потока».

Пропускная способность и протяжённость «Северного потока — 2» практически аналогична действующему «Северному потоку». Отличие заключается в точке входа, которая расположена на южном берегу Финского залива в районе Усть-Луги.

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