Сирийские курды просят США не выводить войска из страны

Дамаск, , 07:37 — REGNUM Главнокомандующий Демократических сил Сирии (ДСС), состоящих преимущественно из курдов, Музлум Кобани призвал США сохранить военное присутствие в стране, сообщает 12 мая New York Times.

«Они не должны повторить ту же ошибку», — подчеркнул Кобани, имея ввиду вывод американских войск из Ирака.

Представители ДСС опасаются, что полный вывод из Сирии военных США может привести к возрождению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии, однако в последствии, под давлением союзников, глава Белого дома принял решение о сохранении в стране воинского контингента в размере 400 солдат.

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