Госдепартамент США назначил новую встречу с Ангелой Меркель

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео неожиданно отменил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В интервью американскому телеканалу CNBC 13 мая Помпео пообещал, что упущенное будет наверстано в ближайшее время.

«Я сожалею, что не смог встретиться с канцлером Меркель и моим коллегой Хайко Маасом», — сказал он.

«Мы уже запланировали ее (встречу — прим. ИА REGNUM ), она снова в календаре. (…) Я уверен, что мы осуществим это в ближайшие несколько недель», — добавил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео неожиданно отменил встречу с Меркель 7 мая. Вместо этого американский дипломат отправился в Багдад. В Берлине отмену встречи расценили как демонстрацию охлаждения отношений между США и Германией.

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