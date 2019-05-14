Китай поздравил правящую партию ЮАР с победой на парламентских выборах

Пекин, , 07:14 — REGNUM Китай поздравил правящую партию ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) с победой на очередных выборах, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан отметил во время очередного пресс-брифинга, что Центральный комитет Компартии Китая направил поздравительную телеграмму Национальному исполнительному комитету АНК. Он также добавил, что ЮАР является ключевой развивающейся страной Африки и влиятельным игроком в региональной и международной политике, чья роль высоко ценится Китаем.

Напомним, что правящая партия ЮАР одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли на днях с результатом 57,5% мест в парламенте, что, однако, хуже результатов на предыдущих выборах.

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