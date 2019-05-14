Китай вводит ответные пошлины на импорт из США, но не без исключений

Пекин, , 07:06 — REGNUM Китай сообщил, что готовит список импортной продукции из США, которая имеет право быть исключенной из списка облагаемой дополнительными тарифами после рассмотрения заявлений, поданных от заинтересованных сторон, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Освобождение от уплаты пошлин будет действовать в течение одного года после публикации списка, сообщили в Комиссии по таможенным тарифом при Госсовете КНР. При этом, для того чтобы получить исключительное право на не облагаемый дополнительными пошлинами импорт продукции из США, необходимо доказать, что невозможно иными путями и из других источников получить требуемый продукт, аналогов которого нет, а также еще доказать, что отсутствие этого продукта нанесет серьезный экономический ущерб.

Напомним, что 13 мая Китай ввел пошлины на ввоз ряда товаров из США на общую сумму $60 млрд в качестве ответных мер на введение администраций США Дональда Трампа 25%-ных тарифов на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд.

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