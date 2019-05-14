Бывший высокопоставленный законодатель арестован за коррупцию на севере КНР

Хух-Хото, Китай, , 06:48 — REGNUM Бывший высокопоставленный законодатель из Внутренней Монголии на севере Китая была арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, сообщает 14 мая газета China Daily.

Син Юнь ранее был вице-председателем Постоянного Комитета Собрания народных представителей Внутренней Монголии, а также бывший заместителем секретаря группы ведущих партийных членов Постоянного Комитета.

Его дело было передано в прокуратуру для дальнейшего расследования после того, как против него было проведено расследование Национальной надзорной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Постоянного комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси Цязнь Инъань также был арестован по обвинению в коррупции.

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