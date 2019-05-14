Вторник, 14 Мая 2019 года
06:54:59 МСК

В КНР по обвинению во коррупции арестован бывший высокопоставленный политик

Политика

Цянь Инъань ранее был членом Постоянного комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси

Сиань, Китай, 14 мая 2019, 06:37 — REGNUM  Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Шэньси был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили 13 мая в Верховиной народной прокуратуре Китая.

Цянь Инъань ранее был членом Постоянного комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси. Его дело было передано в прокуратуру для дальнейшего расследования после того, как Национальная надзорная комиссия завершила свое собственное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замминистра финансов КНР Чжан Шаоцюнь был приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 6 млн юаней с конфискацией незаконно полученных денежных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший замминистра финансов КНР осужден за взяточничество

Читайте развитие сюжета: Бывший высокопоставленный законодатель арестован за коррупцию на севере КНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить