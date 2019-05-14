В КНР по обвинению во коррупции арестован бывший высокопоставленный политик

Сиань, Китай, , 06:37 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Шэньси был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщили 13 мая в Верховиной народной прокуратуре Китая.

Цянь Инъань ранее был членом Постоянного комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси. Его дело было передано в прокуратуру для дальнейшего расследования после того, как Национальная надзорная комиссия завершила свое собственное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замминистра финансов КНР Чжан Шаоцюнь был приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 6 млн юаней с конфискацией незаконно полученных денежных средств.

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