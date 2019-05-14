Противостояние в центре Екатеринбурга затянулось до утра

Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM В Екатеринбурге противостояние вокруг сквера, на территории которого собираются построить храм святой Екатерины, затянулось до утра. Горячая стадия произошла незадолго до полуночи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этот период накачанные молодые люди, собравшиеся для защиты территории от протестующих, вытолкали горожан за пределы территории, на которой будет строительство храма, и восстановили поваленный забор. Дальнейшая перепалка шла уже по обе стороны забора. Относительно спокойно в сквере и возле него стало лишь к утру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 13 мая в сквере появился забор. Позднее фонд Святой Екатерины объявил о начале строительства храма.

Одна из жительниц Екатеринбурга утром 13 мая повалила забор и залезла на дерево. Силовики её сняли и доставили в отдел полиции.

Вечером того же дня к скверу пришли сотни горожан. Они повалили забор, прорвались в сквер и собирались там заночевать. Полиция не стала применять силу, а охранники объекта мобилизовали свои силы и через некоторое время вытолкали протестующих за территорию будущего строительства.

Как пишет портал E1.ru, вечером 14 мая защитники сквера собираются на очередную акцию. Впрочем, по некоторым данным, в это же время на месте будущего храма запланирован молебен.

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