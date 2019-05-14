Генсек ООН посетил пострадавшие от теракта мечети в Крайстчерче

Крайстчерч, Новая Зеландия, , 05:43 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил две мечети в Новой Зеландии, где 15 марта произошел теракт, унесший жизни 51 человека, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что Гутерреш посетил мечети Аль-Нур и Линвуд, в которой поговорил с муллами и пережившими теракт прихожанами.

«Я знаю, что не существует слов, которые могут заглушить горе и боль. Но я хотел приехать сюда лично, чтобы поделиться любовью, поддержкой и восхищением (пережившими теракт — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в новозеландском Крайстчерче произошел теракт, в результате которого был убит 51 человек. Убийца вел прямую трансляцию своего преступления, что вызвало ужас у миллионов людей по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Принц Уильям посетил мечеть города Крайстчерч