Трамп продлил санкции за подрыв стабильности в Йемене

Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие указа, подразумевающего введение санкций против тех, кто вмешивается в ситуацию в Йемене и подрывает стабильность в этой стране, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Действия и политика, проводимая бывшими членами правительства Йемена и другими, угрожает миру, безопасности и стабильности в Йемене. Это продолжает нести необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Напомним, исполнительный указ, подразумевающий санкции за подрыв стабильности в Йемене, был подписан в 2012 году действующим тогда президентом США Бараком Обамой. Согласно указу, американский минфин получил полномочия замораживать в США активы тех лиц, которых Вашингтон подозревает в подрыве стабильности и эскалации ситуации в Йемене.

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