Генпрокурор США поручил проверить расследование Мюллера

Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр назначил прокурора штата Коннектикут Джона Дюрхема для проверки расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Барр считает, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году имели место «случаи шпионажа». В связи с этим американский генпрокурор поручил проверить, осуществлялся ли сбор информации законными методами. Источник отмечает, что Дюрхему поручили также проверить причины, по которым проводилось расследование Мюллера.

Ранее члены Республиканской партии в Конгрессе США заявили о необходимости проверки того, как повлияло расследование Мюллера на первые два года президентского срока Трампа. Тогда республиканцы заинтересовались, были ли весомые основания для начала расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году.

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