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Шахназаров: «Такое ощущение, что Зеленский не хочет власти»

Политика

Иначе бы он уже давно объявил о разгоне Верховной Рады

Москва, 14 мая 2019, 04:38 — REGNUM  Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно разгонять Раду, которая не хочет осуществить его инаугурацию, а он вместо этого в Турцию ездит отдыхать, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Как отметил кинорежиссер, на Украине сейчас воцарилось безвластие. Если раньше была хоть какая-то власть при Петре Порошенко со всем известными негативными параметрами, то теперь ее нет вообще.

«У господина Зеленского действительно 73%. Страна находится в состоянии гражданской войны, страна практически находится в состоянии дефолта. У него есть все возможности объявить: «либо Рада завтра проводит инаугурацию, либо я обращаюсь к народу, к вооруженным силам, к тому народу, который проголосовал за меня, и я разгоняю Раду без всяких на то условий вообще». И за ним пойдут! …Но такое ощущение, что Зеленский не хочет этой власти!», — заявил Шахназаров.

По его словам, Зеленский вместо этого то в Турцию ездит отдыхать, то в Твиттере пишет невразумительные вещи.

Как заявлял политолог и лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян, Владимир Зеленский после победы на президентских выборах Украины начнет заваливаться политически спустя четыре месяца, поскольку у его никаких вариантов кроме разгона Верховной Рады нет, а осуществить этот разгон он не сможет.

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