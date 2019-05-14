Куратор Мюллера заявил об оправданности расследования

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» было оправданным, заявил бывший заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, сообщает агентство Associated Press.

«Я был ответственным за ход расследования… Из брифингов с участием агентов и прокуроров я понял, что это очень важное расследование. Его некорректное проведение могло бы вызвать сомнения насчет степени вмешательства России в американские дела… Я бы никому не позволил вмешаться в ход расследования», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая замгенпрокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн покинул свой пост. В своем заявлении он подчеркнул, что за время работы в министерстве юстиции США он «был предан ценностям, которые делают Америку великой».

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