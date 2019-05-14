В США разработан законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Законопроект о введении санкций против участников проекта «Северный поток — 2» разработан американскими сенаторами Тедом Крузом (штат Техас, Республиканская партия) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир, Демократическая партия), пишет Foreign Policy.

Уточняется, что в законопроекте указаны компании, задействованные в прокладке трубопровода, в том числе компания — подрядчик Allseas (Швейцария) и компания Saipem (Италия).

Предлагается для тех, кто продаёт суда для строительства трубопровода или сдаёт их в аренду в рамках работ над «Северным потоком — 2», закрыть въезд в Штаты и заморозить финансовые активы в США.

Санкции предусмотрены и для лиц, оказывающих финансовую либо техническую помощь проекту. Подпадут под ограничительные меры США и те, кто осуществляет страхование судов в рамках «Северного потока — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон должен остановить строительство «Северного потока — 2».

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