Трамп объявил о «большом возвращении» США в космос

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Дополнительные $1,6 млрд выделяются NASA для освоения Луны и Марса американскими властями, написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Тwitter.

Глава Штатов отметил, что он и его команда намерены восстановить «величие NASA», возобновить полёты на Луну, а затем отправить космический корабль на Марс.

«Я обновляю бюджет, включая дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы смогли осуществить большое возвращение в космос», — сообщил глава США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта американском в Центре ракетно-космических систем разъяснили, как США собираются возвратить себе доминирующее положение в космосе.

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