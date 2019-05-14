Китай отправил в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами

Каракас, , 03:08 — REGNUM Гуманитарный груз с медикаментами был отправлен из Китая в Венесуэлу, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Боливарианской Республики на своей странице в Twitter.

«В Венесуэлу прибывает груз с двумя миллионами предметов медицинского назначения из Китая», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что гуманитарная помощь была отправлена из Китая в рамках технического сотрудничества между КНР и Венесуэлой.

Как сообщало ИА REGNUM, первый гуманитарный груз с медикаментами из Китая прибыл в Венесуэлу 29 апреля. В нем было около 65 тонн предметов медицинского назначения — хирургические материалы и лекарства для больных диабетом.

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