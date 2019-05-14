Украинский генерал похвастался «тайной» для России операцией на море

Киев, , 02:10 — REGNUM Катера ВМС Украины смогли так подойти к границе с РФ в октябре 2018 г., что российская сторона сразу этого не заметила и отреагировала с задержкой, заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ТСН.

По его словам, в операции участвовали малые бронированные катера украинских ВМС, которые смогли приблизиться к городу Ейску (Краснодарский край) на полторы мили. По его словам, российская сторона отреагировала с задержкой и, таким образом, украинским ВМС удалась тайная операция.

Наев утверждает также, что украинцам удалось добиться, чтобы российская сторона не могла подойти к границе «ближе определённой линии» и чтобы она не могла досматривать украинские корабли, поскольку Украина принимает «военные меры», после которых «вражеские корабли отходят».

«Ни один фээсбэшник на борт украинского корабля не зашёл», — заявил Наев.

Напомним, Украина устроила в конце ноября провокацию в Керченском проливе, в результате которой были арестованы украинские суда и их экипаж. Против находящихся на борту украинских кораблей лиц в России расследуется уголовное дело.

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