ПМР сделала шаг навстречу Молдавии: постановление по Варнице отменено

Кишинёв, , 01:35 — REGNUM Власти Приднестровья согласились отменить постановление, согласно которому село Варница «временно находится под контролем Молдавии, а функции местных органов власти исполняют так называемые структуры из села Протягайловка». Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе правительства Молдавии, о решении были проинформированы участники переговорного процесса.

25 января, напомним, президент Приднестровья Вадим Красносельский издал указ, согласно которому функции местных органов власти в селе Варница, которое находится под контролем молдавских властей, должен осуществлять Протягайловский сельский Совет народных депутатов и администрация села Протягайловка. В Кишиневе это назвали провокацией.

Тогда же премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал уведомить посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования об этом. А глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что «на самом деле село Варница является территорией Республики Молдова, и это абсолютно ясно, международно признано». «Мы бы не хотели, чтобы продолжались подобные провокации. Мы будем действовать оперативно, прагматично и в сотрудничестве с международными партнерами», — заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, необходимо призвать, «в том числе и Россию, которая имеет влияние на Тирасполь, не допускать такие действия»,

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