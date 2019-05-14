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США снова попросили Турцию подумать над покупкой С-400

Политика

Позиция Турции остается неизменной

Вашингтон, 14 мая 2019, 01:18 — REGNUM  Турция рассматривает призыв Соединенных Штатов отложить покупку российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что ранее США обратились с призывом к Турции отложить покупку С-400 у России. По его словам, Анкара не собирается отменять уже принятое решение о покупке зенитно-ракетных систем.

«Мы купим С-400 в июле. Наша позиция неизменна», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал публикации западных СМИ, сообщивших, что Анкара намерена отменить сделку с Россией о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, эта информация не соответствует действительности — сделка по покупке С-400 уже завершена.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция опровергла сообщения СМИ об отказе покупать ЗРК С-400

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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