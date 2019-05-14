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Более десяти человек пострадали во время протестов в Судане

Политика

По данным портала Baj News, в ходе беспорядков погиб один человек

Хартум, 14 мая 2019, 01:07 — REGNUM  В ходе антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме на площади пострадали не менее десяти человек, передает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что на площади произошла серия взрывов и перестрелка, в ходе которой более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. По данным портала Baj News, в ходе беспорядков погиб один человек. Портал отмечает, что на протестующих напали неизвестные вооруженные люди. Участники протестных акций обвинили в нападении сторонников свергнутого президента страны Омара аль-Башира.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая прокуратура Судана выдвинула обвинения экс-президенту Судана Омару аль-Баширу в убийстве протестующих. В настоящее время свергнутый президент находится в тюрьме в Хартуме, на улицах продолжаются массовые беспорядки.

Читайте ранее в этом сюжете: Свергнутому президенту Судана выдвинуто обвинение в убийствах протестующих

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