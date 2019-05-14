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Экс-президент США Джимми Картер сломал бедро

Политика

Картера успешно прооперировали

Вашингтон, 14 мая 2019, 00:49 — REGNUM  Джимми Картер, 39-й президент Соединённых Штатов, сломал бедро, сообщает его пресс-служба.

Уточняется, что перелом связан с охотой на индеек. Бывшего американского президента уже прооперировали. Картера успешно прооперировали хирурги медицинского центра в штате Джорджия.

Напомним, Картер — представитель Демократической партии, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года и самый долгоживущий в истории президент Соединённых Штатов.

В 1980 году на выборах потерпел поражение от Рональда Рейгана (40-й глава США).

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