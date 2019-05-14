Трамп снова заговорил о перспективах «поладить с Россией»

Вашингтон, , 00:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз считает, что ему удастся поладить с российским руководством. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает агентство Reuters.

Стоит отметить, что Трамп ещё в ходе своей предвыборной кампании не раз говорил что «было бы неплохо поладить с Россией». При этом за любые, даже очень робкие попытки выйти на сближение с Россией Трамп получил мощный информационный удар от своих оппонентов демократов, которые обвиняли президента в том, что он чуть ли не русский шпион. Несмотря на всю абсурдность обвинений, они породили целую серию официальных расследований в США, которые являются мощным рычагом давления со стороны демократов на республиканскую администрацию.

При этом Трамп по своей воле ужесточал антироссийские санкции, хотя вполне мог бы этого и не делать.

После очередного антироссийского наката демократов Трамп начал говорить, что он «жесток с Россией как никто другой в США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона выступила с инициативой провести российско-американскую встречу на высшем уровне в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня. Российская сторона, по всей видимости, ответит согласием.

Трамп, предвидя очередные нападки, делает свои стандартные заявления:

«Никогда никто не был так жесток к России, но в то же время нам удастся поладить с Россией… Это имеет смысл», — сказал президент США, поясняя свое намерение встретиться с Путиным в Осаке.