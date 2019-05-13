В штабе Зеленского дали оценку ультиматуму Климкина по Минским соглашениям

Киев, , 23:57 — REGNUM Спикер по политическим вопросам команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал ультиматум Европейскому союзу по Минским соглашениям со стороны министра иностранных дел страны Павла Климкина.

«Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к «Минску» привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, Минские соглашения на сегодняшний день «не очень эффективны и находятся в полукоматозном состоянии», но пока достойной альтернативы им нет.

«По сути, «Минск» — это большая дорожная карта, и если по ней шагами идти, можно было бы прийти к миру», — сказал представитель штаба Зеленского, добавив при этом, что реализация соглашений тормозится, потому что «Россия передумала шагать по этой карте».

Разумков выразил мнение, что при президенте Зеленском Минские соглашения «можно будет реанимировать, и они всё-таки начнут работать при поддержке Франции, Германии и других международных партнёров, которые на протяжении всех лет войны поддерживают Украину».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Павел Климкин заявил, что Украина разорвёт Минские соглашения, если страны Европейского союза ослабят антироссийские санкции. По словам главы украинского МИД, аналогичное заявление он сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел европейских стран.