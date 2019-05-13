Путин примет Помпео и Лаврова в Сочи — Песков

Москва, , 23:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин примет в своей резиденции в Сочи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео 14 мая, после того, как главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут переговоры. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное, будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет», — рассказал Песков.

Он пояснил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран расскажут российскому лидеру об итогах своих переговоров. Кроме того, по словам Пескова, участники встречи обсудят «вопросы, которые очевидны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Напомним, что визит Помпео в Россию проходит по запросу американской стороны.