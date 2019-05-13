«У нас очень хорошие отношения» — Трамп готов встретиться с Си Цзиньпином

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии, 13 мая передает агентство Reuters.

«У нас очень хорошие отношения… Думаю, это будет очень плодотворная встреча», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая США ввели 25%-ные пошлины на $200 млрд китайского импорта. В ответ 14 мая Китай объявил о пошлинах на $60 млрд американских товаров.

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