El Mundo: Помпео отменил визит в Берлин, зато отправился в Брюссель

Вашингтон, , 23:16 — REGNUM На прошлой неделе, 6 мая, государственный секретарь США Майк Помпео всего за несколько часов до назначенного времени отменил визит в Берлин, сообщает испанское издание El Mundo. Причина отказа Помпео, озвученная пресс-секретарем американского посольства, была сформулирована как необходимость заняться более срочными вопросами.

До этого планировалось, что глава американской дипломатии прибудет в Берлин 7 мая в начале второй половины дня и встретится со своим коллегой Хайко Маасом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Повестка дня на обоих встречах должна была включать кризис на Украине, Венесуэлу, ситуацию в Сирии и Иране, а также отношения с Россией и Китаем. Именно эти темы Помпео ранее затронул в Финляндии в ходе беседы со своим русским коллегой Сергеем Лавровым. Мероприятие было их первой встречей лицом к лицу со времен саммита США-Россия в Хельсинки в прошлом июле и единственной двусторонней встречей лидеров двух держав, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Немецкое министерство иностранных дел, где все было продумано с расчетом на прибытие Помпео, в том числе совместная пресс-конференция, подтвердило отмену визита без каких-либо новых деталей и комментариев. «В то же время с учетом короткой продолжительности запланированного посещения Берлина Помпео — едва ли четыре часа — и небольшого расстояния, на котором он находился от немецкой столицы, вопрос, повисший в берлинском воздухе, — что за срочные дела оправдывают его отказ», — пишет El Mundo. Американское посольство, со своей стороны, заверило, что поездка Помпео в столицу Германии продолжает рассматриваться.

Между тем сегодня, 13 мая, стало известно, что госсекретарь США неожиданно отправился в Брюссель, чтобы обсудить с чиновниками Евросоюза Иран. Этот визит не фигурировал в его официальном расписании и пришелся на момент нового напряжения в отношениях с исламской республикой. Журналистам, путешествующим вместе с Помпео, сотрудник госдепартамента заявил, что после Брюсселя главный американский дипломат собирается взять курс на Россию.

На этот понедельник у Помпео была запланирована встреча в Москве с персоналом посольства своей страны, беседа с лидерами бизнеса и бывшими участниками программы обмена, а также участие в церемонии в честь погибших в борьбе с нацистами в ходе Второй мировой войны. Все эти мероприятия были отменены в связи с путешествием в Брюссель, откуда госсекретарь уже отправится в Сочи на встречу с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, чтобы обсудить с ними проблемы отношений между державами, политику контроля над вооружением и ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее.