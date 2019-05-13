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«Если они что-то сделают, то очень пострадают» — Трамп снова угрожает Ирану

Политика

«Это будет очень большой ошибкой»

Вашингтон, 13 мая 2019, 22:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран «что-то сделает» в ответ на американское давление, то «сильно пострадает», 13 мая передает агентство Reuters.

«Если они что-то сделают, это будет очень большой ошибкой. Если они что-то сделают, то очень пострадают», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае Белый дом в очередной раз ужесточил санкции против Ирана, введенные после выхода США из «ядерной сделки» в 2018 году.

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Противостояние Ирана и США
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