«Если они что-то сделают, то очень пострадают» — Трамп снова угрожает Ирану

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран «что-то сделает» в ответ на американское давление, то «сильно пострадает», 13 мая передает агентство Reuters.

«Если они что-то сделают, это будет очень большой ошибкой. Если они что-то сделают, то очень пострадают», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае Белый дом в очередной раз ужесточил санкции против Ирана, введенные после выхода США из «ядерной сделки» в 2018 году.

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