Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти

Киев, , 22:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти». Об этом Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne.

Савченко считает, что тот факт, что Порошенко всячески затягивает назначение даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, указывает на то, что действующий глава государства хочет узурпировать власть.

«Он единственный президент, который не хочет сдавать свои полномочия… Это связано с тем, что Порошенко готовит узурпацию власти. Я предупреждала об этом», — сказала Савченко.

Она также отметила, что Порошенко сейчас «растворяет в военной сфере своих людей», а это значит, «фактически он будет оставаться верховным главнокомандующим ещё очень долгое время».

Напомним, ранее Савченко заявляла, что инаугурацию Зеленского необходимо провести 19 или 20 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко сегодня лицемерно заявил, что он якобы заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского, но напомнил, что решает этот вопрос Верховная рада. При этом хорошо известно, что правящее большинство в Раде лояльно именно Порошенко, и он побуждает это большинство блокировать инаугурацию Зеленского до 27 мая.

Дата 27 мая — критическая для Зеленского. Если он не вступит в должность до этого дня, он не сможет распустить Раду, где большинство контролирует Порошенко, и ему придётся строить свою политику вплоть до ноября 2019 года с враждебными ему Радой и правительством.