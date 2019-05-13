Пензенский губернатор увеличил доход на 113 тыс. рублей в 2018 году

Пенза, , 22:54 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам 2018 года заработал 5,24 млн рублей. декларация о доходах главы региона опубликована на портале областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В собственности главы региона — три земельных участка совокупной площадью 1,616 тыс. кв м, жилой дом площадью 408 кв м, гараж, а также ¼ доли в квартире площадью 76,2 кв м.

Супруга Белозерцева заработала по итогам прошлого года 199 тыс. рублей. У нее в пользовании все объекты недвижимости, которыми владеет супруг и аналогичная доля в квартире. Кроме того, супруга губернатора имеет автомобиль Toyota.

По сравнению с предыдущим годом, глава области увеличил доход на 113 тыс. рублей, супруга заработала меньше более чем на 10%. В списке собственности Белозерцева произошли изменения — теперь за ним не числится земельный участок площадью более 1 тыс. кв м, но появились два новых.

Все объекты недвижимости, которыми владеет семья Белозерцевых, расположены на территории России.