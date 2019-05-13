Понедельник, 13 Мая 2019 года
23:19:56 МСК

Песков о встрече Путина с Трампом: Нет ни договорённостей, ни подготовки

Политика

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином и Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии

Сочи, Краснодарский край, 13 мая 2019, 22:18 — REGNUM  Договорённостей о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, и подготовка к такой встрече не ведётся, сообщил 13 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, речь сейчас не идёт не только о подготовке к встрече, но и договорённости о ней не достигнуто.

«Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт», — цитирует РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

С таким сообщением Дмитрий Песков выступил после того, как некоторые СМИ сообщили о планах президента США Трампа встретиться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на встрече «Большой двадцатки», которая состоится в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп желает встретиться с Путиным на саммите G20

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить