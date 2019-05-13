Песков о встрече Путина с Трампом: Нет ни договорённостей, ни подготовки

Сочи, Краснодарский край, , 22:18 — REGNUM Договорённостей о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не существует, и подготовка к такой встрече не ведётся, сообщил 13 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, речь сейчас не идёт не только о подготовке к встрече, но и договорённости о ней не достигнуто.

«Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт», — цитирует РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

С таким сообщением Дмитрий Песков выступил после того, как некоторые СМИ сообщили о планах президента США Трампа встретиться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на встрече «Большой двадцатки», которая состоится в Японии.

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