Пушков: Киеву не запугать Брюссель ультиматумами по Минским соглашениям

Москва, , 21:50 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, поставившего ультиматум Европейскому союзу по Минским соглашениям.

«Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, подобными ультиматумами Киеву не удастся напугать Европейский союз, а санкции против России «только вредят интересам Европы».

Напомним, ранее сегодня Павел Климкин заявил, что Украина разорвёт Минские соглашения, если страны Евросоюза ослабят антироссийские санкции. По словам главы украинского МИД, аналогичное заявление он сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел европейских стран.

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