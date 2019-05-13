Понедельник, 13 Мая 2019 года
22:18:20 МСК

Пушков: Киеву не запугать Брюссель ультиматумами по Минским соглашениям

Политика

Украина и так не выполняет обязательства по Минску, и это всем известно, отметил российский сенатор

Москва, 13 мая 2019, 21:50 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, поставившего ультиматум Европейскому союзу по Минским соглашениям.

«Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, подобными ультиматумами Киеву не удастся напугать Европейский союз, а санкции против России «только вредят интересам Европы».

Напомним, ранее сегодня Павел Климкин заявил, что Украина разорвёт Минские соглашения, если страны Евросоюза ослабят антироссийские санкции. По словам главы украинского МИД, аналогичное заявление он сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел европейских стран.

Читайте также:

«Вперед, господин Климкин!»: Глава МИД Украины «слетел с катушек»

В Госдуме объяснили шантаж Климкина по Минским соглашениям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить