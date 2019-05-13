Незаменимый Сердюков. Общественное мнение? Нет, не слышали!

Владимир Павленко, , 21:47 — REGNUM

Внеочередное собрание совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), состоявшееся 29 апреля, подготовило согражданам сюрприз ко Дню Победы. Да такой, сообщить о котором решились только по завершении торжеств, чтобы не выглядело слишком кощунственно. Председателем этого совета, почти половину которого заняли топ-менеджеры «Ростеха», 8 мая, в канун всенародного праздника, избрали экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, памятного не только военным, но и гражданским своим «женским батальоном», который он привел на Арбатскую площадь и с помощью которого громил Вооруженные Силы, превращая их из опоры военной безопасности страны в некое подобие коммерческого предприятия.

Среди основных «достижений» Сердюкова на главном оборонном посту — переход на «бригадный подряд» с отказом от дивизионно-полковой системы организации тактического звена и подрыв системы мобилизационной готовности. Внешние эффекты не должны обманывать: серьезная война требует серьезного тылового обеспечения, которое при Сердюкове пошло под нож вместе со встроенной в планы мобилизации системой частей развертывания и подготовленной для этого боевой техникой на консервации. В локальных конфликтах и военно-полицейских операциях, к которым при Сердюкове начали готовить армию, наплевав на ее основное предназначение, это работает. Что касается большой войны, то не дай бог нам в ближайшие годы, пока сердюковское наследие до конца не изжито, с такой перспективой столкнуться. При наших-то размерах и протяженности границ. А вызвавшие серию невероятных скандалов попытки закупать вооружение и боевую технику в странах НАТО, у вероятного противника, очень быстро обнаружили полную несостоятельность и в том вопросе, который стал девизом Сердюкова во главе Минобороны — «оптимизация» расходов. История с «Мистралями», за которые мы выплатили французам круглую сумму, но которые нам так и не поставили, продав в итоге Египту, наглядно показали, что показная «деполитизация» — ловушка для страны. И с ее помощью так называемые «прагматики», убежденные в отсутствии у России стратегических противников по причине ее участия в глобализации, натурально подрывают обороноспособность. И ставят не только страну, но и (!) военных в унизительную зависимость от той же НАТО.

Сердюкову все это было глубоко до лампочки: в то, что стране рано или поздно придется воевать и что на стороне любого нашего противника, каким бы он ни оказался, будет не только симпатия, но и военная и военно-техническая помощь Запада, он и ему подобные не верят. Оборонная сфера для таких — не инструмент обеспечения безопасности, а обыкновенный бизнес-проект, потому и не любили в его окружении кадровых военных, которых министр, люто ненавидящий человека в погонах, через нижнюю губу именовал «зелеными человечками». Памятен скандал в легендарном Рязанском высшем училище ВДВ, когда «случайный министр» — это далеко не самое «крутое» прозвище из тех, которыми его наградили подчиненные, — грубо оскорбил одного из офицеров, получив в ответ обструкцию воинского коллектива, — в высшей мере показателен. За пять лет, проведенных в Минобороны, этот «эффективный манагер» снискал, без преувеличения, даже не ненависть, а глубокое презрение. Ну, а про оборонный промышленный комплекс, который Сердюков уничтожал с непролетарской ненавистью ко всему, что нельзя попробовать на зуб и извлечь прибыль, и говорит нечего.

То, что в военной реформе было положительного (а положительного было много), автор этих строк, сохранивший после военной службы друзей и знакомства в кругах, близких к армейским, однозначно связывает не с Сердюковым. Его деятельность во главе Минобороны рассматривается «коррупционно ёмким» прикрытием центров, где эту реформу на самом деле планировали и осуществляли. На этот счет в «военно-общественном мнении» существует безоговорочный консенсус.

Что можно сказать о новом назначении? Кроме того, что это откровенный плевок в физиономию не только офицерскому корпусу Вооруженных Сил, но и патриотической общественности, всему общественному мнению, — ничего. Особенно с учетом предпраздничной даты принятия решений.

Авиационный комплекс переживает не лучшие времена, и если целью прихода Сердюкова является очередная «манагерская» «оптимизация», то ничего хорошего нашу авиацию, особенно гражданскую, и не ждет. Если только это не предоставление многократно проштрафившемуся неудачнику даже не шанса реабилитироваться, а синекуры, в кресле которой можно стричь купоны, обеспечивая себе и своим близким безбедное существование. А разгребать и решать реальные проблемы опять будут другие люди, безымянные герои Отечества, вроде тех, кто в пятидневную войну со своих мобильных телефонов устанавливал управление войсками, в то время как Генштаб с подачи министра Сердюкова передислоцировался из одного здания в другое.

Собственно, ничего другого, кроме синекуры, ему собственно, и не нужно, судя по послужному списку. А нам? Будем и дальше делать вид, что ничего не происходит?