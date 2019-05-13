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Челябинский депутат Янов пока сохранил мандат

Политика

Суд отказал прокурору

Челябинск, 13 мая 2019, 21:42 — REGNUM  В Челябинске депутат областного Заксобрания Николай Янов сохранил свой мандат. Решение было оглашено сегодня, 13 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального райсуда.

Как следует из карточки дела, административным истцом выступил прокурор области Виталий Лопин, а административным ответчиком — Заксобрание. Среди заинтересованных лиц значатся Янов и его коллега по парламенту Семён Мительман.

По данным местных СМИ, прокуратура нашла нестыковки и сведениях Янова о доходах и потребовала от Заксобрания досрочно прекратить его полномочия. Но депутаты отказались сделать это.

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